هيرميس تحصد جائزة أفضل شركة سمسرة أداءً في حفل البورصة المصرية الأول للجوائز "EGX Awards Ceremony 2023"

أعلنت أمس البورصة المصرية عن حصول المجموعة المالية هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، على جائزة أفضل شركة وساطة في الأوراق المالية اداءً لعام 2022 وذلك خلال فعاليات أول حفل توزيع جوائز خاص بالبورصة المصرية " EGX Awards Ceremony 2023" والذي أقيم يوم 18 أبريل 2023 بالمتحف القومي للحضارة المصرية. هذا وقد شهد قطاع الوساطة ارتفع إجمالي عمليات التنفيذ بنسبة 31٪ على أساس ربع سنوي ليصل إلى 26.5 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2022، على خلفية عمليات التنفيذ القوية في مصر، وأسواق الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية والكويت.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت إجمالي العمليات بنسبة 11٪ على أساس سنوي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع عمليات التنفيذ في مصر والمملكة العربية السعودية لتصل الإيرادات قطاع السمسرة في 2022 إلى حوالي مليار وثمانمائة مليون جنيه مصري منهم حوالي 666 مليون جنيه مصري من السوق المصري وحده. على نحو أخر استحوذ قطاع الوساطة بالمجموعة المالية هيرميس على حصة 40.2٪ من عمليات السوق المصري في عام 2022 ليأتي في المرتبة الأولى. وستظل المجموعة المالية هيرميس ملتزمة بجذب الاستثمارات لدعم سوق الأوراق المالية في مصر، ويعتبر سوق الأوراق المالية منصة أساسية تدعم الاقتصاد المصري وتحرك العديد من الصناعات والقطاعات الحيوية.

—نهاية البيان—

عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 39 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.