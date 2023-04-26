القبض على 3 تجار مخدرات متهمين بغسل 40 مليون جنيه في قنا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص «لاثنين منهم معلومات جنائية» مقيمين بمركز شرطة دشنا بمحافظة قنا) لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

وحسب بيان الداخلية، فإن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة من خلال تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية وشراء العقارات والسيارات، وكذا إيداعهم بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 40 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.