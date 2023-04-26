«الداخلية» تكشف ملابسات تضرر سيدة من اعتداء نجلها بالضرب عليها

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية عبر فيس بوك، متضمنا تضرر سيدة من قيام نجلها بالتعدي عليها بالضرب محدثا إصابتها بسبب خلافات أسرية بينهما.

وبالفحص تبيّن أنّه بتاريخ 16 الجاري، تبلغ لمركز شرطة المحلة بالغربية، من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، القائمة على نشر مقطع الفيديو المشار إليه، بتضررها من نجلها له معلومات جنائية، مقيم بذات العنوان، بالتعدي عليها بالضرب بعصا خشبية، محدثا إصابتها بكدمات متفرقة في الوجه والجسم، حال وجودهما بالمنزل محل إقامتهما بسبب خلافات أسرية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.