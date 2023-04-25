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«الداخلية»: القبض على مسجل خطر قتل أبًا أمام ابنه في المرج

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:00 م | الثلاثاء 25 أبريل 2023
ضبط مسجل خطر- صورة تعبيرية

ضبط مسجل خطر- صورة تعبيرية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة قيام أحد الأشخاص بالتعدي على شخصين بسلاح أبيض بالقاهرة محدثًا إصابتهما التس أدت لوفاة أحدهما.

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله (أحد الأشخاص «متوفى» متأثرًا بإصابته بطعنه نافذه بالقلب، ونجله مصاب بجرح نافذ بالجسم، مقيمين بدائرة القسم) إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

 تفاصيل الواقعة

وبسؤال المصاب، قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) لقيامه باستيقاظه حال سيره بمركبة التوك توك خاصته بالطريق محل البلاغ دون مبرر، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقه عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «سكين» محدثًا إصابته، وعقب قيام والده بالفض بينهما قام المشكو فى حقه بالتعدي عليه بالضرب باستخدام ذات السلاح الأبيض مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المشكو فى حقه (سائق مركبة توك توك، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم ) وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه.

 

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع