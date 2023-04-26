«فرقة رضا».. وثائقي جديد يعرض على قناة الوثائقية مايو المقبل

أعلنت قناة «الوثائقية»، عرض الفيلم الوثائقي «فرقة رضا»، الذي يوثق قصة الفرقة المصرية الشهيرة ومؤسسها الفنان محمود رضا، ويحكي كيف استحالت الفرقة في حقبة الستينيات إحدى أهم أذرع القوة المصرية الناعمةن في شهر مايو المقبل.

يرصد الفيلم كيفية استلهام الفنان محمود رضا، فكرة إنشاء الفرقة، وتجواله في الداخل والخارج، ورحلته مع الموسيقار المصري الراحل علي إسماعيل، من أجل تحويل الحلم إلى حقيقة.

يلقي الفيلم الضوء على عدد من الأسماء البارزة التي أسست نجاح الفرقة خلال عقود متتالية، مثل فريدة فهمي، وحسن فهمي، وعلي رضا، إلى جانب آخرين أدّوا أدوارًا رئيسة من خلف الستار.

الفيلم يُبرز أيضًا نجاح رضا وفرقته في تغيير مفهوم الرقص الشعبي لدى قطاع عريض من الجماهير، ويُقدم تحليلًا للأزمات التي واجهت الفرقة خلال حقبة السبعينيات وما تلاها من أوقات، في استعراض للتغييرات السياسية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري خلال تلك السنوات.

ويشهد الفيلم حضورًا لافتًا لمجموعة من الضيوف، منهم الفنانة شيرين رضا، والكاتبة الصحفية هبة محمد علي، إلى جوار عدد من الرعيل الأول للفرقة، ومنهم محاسن حسن، ونبيل مبروك، ومحمد جداوي.