فيلم «فرقة رضا» على شاشة «الوثائقية» قريبا

أعلنت قناة الوثائقية إنتاجها فيلم «فرقة رضا»، في إطار سعيها الأصيل إلى إبراز الهوية المصرية في تنوعها وثرائها الثقافي، ويتناول الفيلم تجربة إنشاء فرقة الفنان المصري محمود رضا، بوصفها أول فرقة للرقص والفنون الشعبية في المنطقة العربية.

وينتقل الفيلم في رصده المحطات الأبرز في رحلة إنشاء الفرقة بين العام والخاص وبين السياقات الاجتماعية والثقافية والبيئية التي أسهمت في بذوخ فكرة إنشاء الفرقة ويبرز التجربة الخاصة للفنان محمود رضا الذي نشأ متأثرا بالكثير من العوامل التي أسهمت في تكوين شخصيته الفنية الفريدة كمشاهدة عروض السينما العالمية والتأثير الشخصي للأخ الأكبر علي رضا الراقص والمخرج المعروف الذي أثرى المكتبة الفنية العربية بكثير من الأفلام الاستعراضية التي عرفها المشاهد العربي وعشقها والتي يأتي على رأسها أفلام «غرام في الكرنك» وفيلم «حرامي الورقة» و«إجازة نصف السنة».

باتت عروض فرقة رضا الاستعراضية إحدى الفقرات الرئيسية في الاحتفالات السنوية لذكرى ثورة يوليو

ويستعرض الفيلم مسار رحلة محمود رضا في إنشاء فرقته بدءا من اهتماماته الرياضية وتعلمه فنون الرقص والباليه مرورا بجولته رفقة إحدى الفرق الاستعراضية الأرجنتينية التي جابت أنحاء أوروبا ولقاه الأديب الكبير يحيى حقي الذي أتاح له مشاركة الفنانة نعيمة عاكف في تقديم أوبرت يا ليل يا عين، من تأليف زكريا الحجاوي وإخراج زكي طليمات ثم إنشاء الفرقة بجهد خاص ومساندة أسرية.

كما يبرز الفيلم دعم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر اللامحدود للفرقة الذي سرعان ما ضمن لها نجاحًا غير مسبوق، وباتت عروض فرقة رضا الاستعراضية إحدى الفقرات الرئيسية في الاحتفالات السنوية لذكرى ثورة يوليو وحفلات الاستقبال الرسمية لضيوف الدولة المصرية.

«فرقة رضا» يتناول كواليس مشاركة الفرقة في إنتاج عدد من الأفلام التي تعد من عيون السينما المصرية

كما يتناول الوثائقي فرقة رضا، كواليس مشاركة الفرقة في إنتاج عدد من الأفلام التي تعد من عيون السينما المصرية والعربية وكلاسيكيتها، ودورها في دعم الدولة المصرية في سنوات المجهود الحربي منذ نكسة 67 حتى انتصار 1973.

ويستمر الفيلم في توثيق رحلة نجاح الفرقة كسفير فني لمصر وإحدى أدوات قوتها الناعمة في كثير من المحافل الفنية والثقافية الدولية في رحلة إنجاز أسفرت عن نحو 600 عرض استعراضي واستنساخ لتجربة فرقة رضا في كثير من دول العالم بعدما نجحت الفرقة في وضع بصمتها وأرست دعائم مدرستها الخاصة على الخريطة فرق الفنون الشعبية في العالم.