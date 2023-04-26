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بالورود والأعلام.. لحظة وصول مصريين من السودان إلى القاهرة (فيديو)

كتب:

محمد متولي
08:10 م | الأربعاء 26 أبريل 2023
وصول طائرة تنقل مصريين عائدين من السودان

وصول طائرة تنقل مصريين عائدين من السودان

نلقت قناة «القاهرة الإخبارية»، بثا حيا للحظة وصول طائرة جديدة إلى مطار شرق القاهرة، تقل عددا من المصريين القادمين من مطار بورتوسودان ومطار دنقلة.

المصريون العائدون من السودان يرفعون علم مصر

ورفع المصريون العائدون من السودان، أعلام مصر، مرددين هتافات تحيا مصر، فور وصولهم إلى الأراضى المصرية، وجرى توزيع الورود عليهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه السلطات والجهات المعنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في السودان من أجل عودة المصريين من السودان.

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