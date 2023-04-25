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مطار القاهرة يستقبل 82 ألف مسافر على متن 612 رحلة

كتب:

أيمن حمزة
08:27 ص | الثلاثاء 25 أبريل 2023
مطار القاهرة الدولي

مطار القاهرة الدولي

شهد مطار القاهرة الدولي، أمس، أعلى معدل تشغيل، باستقبال أكثر من 82 ألف راكب، حيث استقبل المطار 612 رحلة جوية بين سفر ووصول، بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك.

300 رحلة جوية الأسبوع المقبل لنقل المعتمرين إلى مصر

ومن المخطط أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران نحو 300 رحلة جوية لنقل 70 ألف راكب من مطاري جدة والمدينة المنورة، إلى المطارات المصرية، في الفترة من 25 أبريل وحتى 2 مايو المقبل، بخلاف رحلات شركة إير كايرو التي تنقل نحو 15000 راكب على متن 95 رحلة جوية من المدن السعودية إلى المطارات المصرية، خلال الفترة ذاتها.

وتسيّر الشركة الوطنية مصر للطيران أيضا، نحو 515 رحلة داخلية، وشركة إير كايرو 300 رحلة جوية من وإلى مطار القاهرة الدولي إلى مطارات المدن الساحلية مثل «شرم الشيخ، والغردقة، ومرسى علم، والأقصر، وأسوان»، إضافة إلى الرحلات الداخلية بين مطارات المحافظات.

وكان الفريق عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وجّه برفع درجة الاستعداد القصوى في المطارات، والتأكيد على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والسائحين، وتقديم التيسيرات اللازمة لضيوف الرحمن فور وصولهم من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك العمرة، وتوفير أقصى سبل الراحة لذوي القدرات الخاصة وكبار السن السيدات والأطفال، حيث جرى توفير عدد كبير من الكراسي المتحركة وتخصيص فريق من موظفي العلاقات العامة لمساعدتهم على إنهاء إجراءاتهم سفرهم داخل المطارات المصرية.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.