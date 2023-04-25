مطار مرسي علم يستقبل 21 رحلة طيران تقل آلاف السياح اليوم

يستقبل مطار مرسى الدولي اليوم الثلاثاء، 21 رحلة طيران سياحية تقل آلاف السائحين قادمة من مطارات 7 دول أوربية وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السياح

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 21 رحلة طيران اليوم تقل حوالي 4 آلاف سائح قادمة من مطارات 7 دول أوربية، بينهم رحلة داخلية على خطوط مصر للطيران تزامنًا مع ارتفاع معدل حركة السياحة الداخلية.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق مرسى علم

وأشار الخبير السياحي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران الخارجية الأسبوع الجاري إلى أعلى معدل أسبوعيا ب«153» رحلة وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ مطلع العام الجاري من مختلف الأسواق السياحية في مقدمتهم ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا.

ولفت «عثمان»، إلى استقبال السياح في مرسى علم بالورود ومشروبات الضيافة بواسطة فرق العلاقات العامة، وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين وعمل مهرجانات وبرامج ترفيهية متنوعة على الشواطئ بصفة أسبوعية بهدف الترويج السياحي على شواطئ مرسى علم.