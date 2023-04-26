مراسل «إكسترا نيوز»: حمل وثيقة السفر شرط العبور من «أرقين»

قال هشام عبد التواب مراسل قناة «إكسترا نيوز» من معبر أرقين البري، إنه يجب على المسافرين الذين يأتون إلى المعبر، حمل وثيقة السفر إذ كانوا غير مصريين، وجواز السفر إذا كانوا مصريين.

القنصلية المصرية بالخرطوم تنسق بين الجميع

وأضاف أن القنصلية المصرية في الخرطوم تعمل على التنسيق بين الجميع، وكذلك القنصلية في بورتسودان، والمكتب القنصلي في مدينة وادي حلفا التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن معبر أرقين البري.

وأوضح أنه يمكن لأي شخص التنسيق مع القنصليات المصرية الموجودة في السودان في حالة فقدان جواز سفره أو يحتاج لتجديد تأشيرته أو إصدار تأشيرة جديدة، مؤكدًا ضرورة استكمال الأوراق المطلوبة قبل المجيء إلى معبر أرقين البري والتنسيق مع وزارة الخارجية والقنصليات من قبل، بهدف تسهيل إجراءات الدخول للمعبر، ومن ثم الوجهة التي تليه.

وأكد أهمية التواصل والتنسيق مع وزارة الخارجية والقنصليات والمؤسسات المعنية من أجل تأمين المسارات كون عدد كبير من المصريين المتواجدين في السودان يشغلون أماكن متفرقة بها، فهناك بعض المناطق التي تشهد اشتباكات وأخرى هادئة.