خبير استراتيجي سوداني لـ«القاهرة الإخبارية»: ميليشيا الدعم السريع تخترق الهدنة

علق الخبير الاستراتيجي السوداني بدر الدين عبد الحكم، على الأوضاع الحالية التي يشهدها السودان، مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع تنتهك الهدنة التي جرى الاتفاق عليها.

ميليشيا الدعم السريع المتمردة تستغل الاتفاق الدولي في تحسين وضعها على الأرض

ووصف «عبد الحكم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة منير، عبر تغطية قناة «القاهرة الإخبارية» للأحداث في السودان، الهدنة القائمة في السودان، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بأنها هدنة هشة.

وأضاف أن ميليشيا الدعم السريع المتمردة تخترق كل هدنة، لأنها تستغل الاتفاق الدولي في تحسين وضعها على الأرض.

القوات المسلحة متفوقة حتى الوقت الحالي ويجري تمشيط الأحياء

وأوضح أن القوات المسلحة السودانية متفوقة حتى الوقت الحالي ويجري تمشيط الأحياء في السودان، وكذلك ملتزمون بالهدنة، وعند النظر في الهدنات الثلاث السابقة كانت التزامًا حقيقيًا وصادقًا، لأن هناك التزامًا دوليًّا، خاصة أن الحكومة ملتزمة أمام المجتمع الدولي، لكن قوات الدعم السريع تنتهز هذه الفرص لجمع أطرافها.