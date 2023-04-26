إكسترا نيوز: قاعدة شرق القاهرة تواصل استقبال المصريين القادمين من السودان

أعلنت فضائية «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل لها ​عن استقبال مجموعة جديدة من المصريين العائدين من السودان بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم عبر قاعدة شرق القاهرة.

استمرار القنصليات المصرية في السودان في إجلاء المواطنين

ونقلت إكسترا نيوز عن وزارة الخارجية، استمرار القنصليات المصرية في السودان في جهودها لإجلاء المواطنين المصريين، مؤكدة أن أجهزة الدولة المعنية مستمرة في تقييم الوضع الأمني بالسودان على مدار الساعة.

وأشارت الخارجية إلى إعادة تمركز البعثة المصرية في الخرطوم حتى تتمكن من العمل بشكل أفضل لإجلاء ما تبقى من أبناء الجالية المصرية في السودان.

وذكرت «إكسترا نيوز» أن قاعدة شرق تواصل استقبال المصريين القادمين من السودان، إذ جرى إجلاء 1140 مواطنًا مصريًا من السودان اليوم؛ 443 منهم عبر الإجلاء البري و697 عن طريق الإجلاء الجوي.

وأعلنت الخارجية أن أعداد المواطنين المصريين الذين تم إجلاؤهم من السودان عبر الجسر الجوي والمنافذ البرية وصل إلى 2679 مواطنًا.