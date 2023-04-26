المصريون العائدون من السودان: مصر مبتنساش ولادها.. ونشكر السيسي

حرص عدد من المصريين العائدين من السودان على تقديم الشكر للقيادة السياسية على قرار عودتهم لأرض الوطن سالمين.

«الوطن» رصدت بعض تصريحات المصريين العائدين من الخارج جوًا عن طريق قاعدة شرق القاهرة لفضائية «إكسترا نيوز» كما يلي:

الحمد لله روحنا ردت فينا تاني وإحنا كنا في وضع صعب جدًا وإحنا مكناش متخيلين أن الطيار هيقدر يجي لنا في الحتة دي يعني بس الحمد لله رب العالمين.

السلطات المصرية نسقت وجت في حتة صعبة جدًا ومكنش بيجي طيران غير الطيران الأجنبي وبيجي بإحصائيات معينة وبيجي ياخد ناس معينة والحمد لله مصر مبتنساش ولادها.

ربنا نجانا بالقيادة المصرية وتحيا مصر

أحلى فرحة فرحتها في حياتي أن ربنا نجانا بالقيادة المصرية وتحيا مصر وتسلم القيادة المصرية وربنا يبارك فيها وربنا يبارك في القوات المسلحة القوات العظيمة اللي عاملتنا معاملة كويسة خالص ومجهود جبار وممتاز ومشكورين عليه.

مفيش أي عقبة بفضل الله قابلتنا طول الطريق

بشكر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام للقوات المسلحة لأن الأمور ميسرة جدًا وسلسلة جدًا ومفيش أي عقبة بفضل الله قابلتنا طول الطريق من السودان لحد ما وصلنا أرض وتراب مصر.

المسؤولون كانوا كلهم معانا قلبًا وقالبًا لأننا كنا في أمور صعبة جدًا وكان الموت بيحاوطنا في كل جانب لكن المسؤولين دايمًا كانوا معانا وكانوا بيذلوا لنا كل الصعاب ومكانوش بيتأخروا عننا أبدًا أبدًا بالذات القنصلية والسفارة المصرية في السودان.

الواحد مبيعرفش قيمة مصر أمه غير لما يكون برة ومصر دي في دمنا كلنا والشكر كل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري العظيم اللي بنلاقيه وقت الشدة وبتعرف قيمته لما تكون بره.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقل المصريين العالقين في السودان التي تشهد اقتتال داخلي بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع إلى مصر.