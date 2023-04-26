إصابة شاب بطلق خرطوش بسبب خلافات الميراث في الدقهلية

أصيب شاب بالدقهلية بطلق خرطوش في ظهره إثر وقوع خلاف بينه وبين أبناء خالته بسبب الميراث، داخل قرية الرياض التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية، مما أدى إلى نقله لمستشفى منية النصر العام لإسعافه.

بلاغ بإصابة شاب بطلق خرطوش

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارًا، من مأمور قسم شرطة منية النصر، يفيد بإصابة شاب بطلق خرطوش بقرية الرياض التابعة للمركز، وتم تحويله إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات الأولية نشوب خلاف داخل قرية الرياض التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية، مما أدى إلى إصابة «عمار أحمد السعيد» 15عاما، بطلق خرطوش في ظهره إثر نشوب خلاف بينه وبين أقاربه بسبب الميراث.

نقل المصاب إلى مستشفى منية النصر المركزي

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمحاولة إسعافه، وجرى نقله إلى مستشفى منية النصر المركزي، وتبين إصابته بطلق خرطوش في الظهر، وحرر محضرًا بالواقعة، وجاري عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.