إنقاذ حياة طفلة بمستشفى سيدي سالم بكفر الشيخ.. أصابها طلق خرطوش بالخطأ

نجح فريق طبي بمستشفى سيدي سالم المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، في إنقاذ حياة طفلة عُمرها سنتان، أُصيبت بطلق خرطوش عن طريق الخطأ.

وقالت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، في بيان رسمي، إن مستشفى سيدي سالم المركزي، استقبل طفلة عُمرها سنتان جاءت بصحبة والديها إلى مستشفي سيدي سالم وبها طلقة رش بالخطأ في رقبتها تخترق القصبة الهوائية ومنها إلى المرئ والجهاز الهضمي.

توقف عضلة قلب الطفلة لدقائق

وأضاف بيان المديرية، أن الطلقة تسببت في حدوث استرواح هوائي بالغشاء البلوري علي الناحيتين أدي إلى توقف عضلة قلب الطفلة لدقائق، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي، وعادت الطفلة للحياة على جهاز تنفس صناعي وأدوية التخدير وأنبوبة صدر على الناحيتين.

وذكرت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، إن كل ذلك حدث بمستشفى سيدي سالم بكفر الشيخ، حيث أراد والد الطفلة أخذها إلى مستشفى خاص ولكن مدير المستشفي والأطباء رفضو وأرادوا استكمال خطوات إنقاذها وتأمين حياتها بالمستشفى، وتم التنسيق لإرسالها لجامعة الإسكندرية لاستكمال حجزها لبعض التدخلات الجراحية المتبقية، وقدم منسق طوارئ جامعة الإسكندرية الشكر إلى مدير الطوارئ والرعاية الحرجة بمديرية الصحة بكفر الشيخ على ما قدموه للطفلة، مؤكداً أن لولا ذلك ما تم إنقاذ الطفلة.

وأشار البيان، إلى هناك ملحمة تاريخية تُدرس بمستشفى سيدي سالم المركزي، كان جنودها أبطال مستشفى سيدي سالم من أطباء وتمريض ومعاونين بغرفة العمليات وعناية الأطفال بالمستشفى، وكانت غرفة طوارئ مديرية الصحة بكفر الشيخ عوناً لمستشفى سيدي سالم، بقيادة الدكتور محمد عباس، ورجال الإسعاف بقيادة الدكتور أحمد الجنزوري.

«صحة كفر الشيخ» تشكر الفريق الطبي

ومن جانبها، قدمت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الشكر إلى جميع الأطباء وفريق التمريض والعاملين بمستشفى سيدي سالم المركزي على جهودهم المبذولة التي تسببت في إنقاذ حياة الطفلة.