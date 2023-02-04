إصابة 4 شباب بـ«طلق خرطوش» في حفل زفاف بالفيوم

أصيب 4 شباب بطلقات نارية من أسلحة خرطوش، خلال إطلاق النيران بصورة عشوائية، ابتهاجًا بحفل زفاف في إحدى قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث توقف الفرح، وحلت الصرخات مكان الزغاريد، وسقط المصابون غارقين في دمائهم.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وقوات الشرطة التي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بإصابة 4 أشخاص في حفل زفاف

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بإصابة 4 شباب بطلقات نارية خرطوش في مناطق متفرقة بالجسم، إثر إطلاق نيران بصورة عشوائية في حفل زفاف ابتهاجًا بالعرس.

أسماء المصابين بطلقات خرطوش

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة إطسا تحت إشراف المقدم محمد بكري صوفي، وبرئاسة الرائد أحمد عبد الحكيم، إلى مكان حفل زفاف العروسين في قرية الحجر بنطاق الوحدة المحلية بالغرق بدائرة المركز، وتبينّ إصابة:

- أحمد عبد الشافي سعدواي، 25 سنة، برش خرطوش بالوجه والرقبة.

- مجدي حمدون نعيم محمود، 34 سنة، برش بالذراع الأيسر.

- علي شحاتة حمدي بريك، 30 سنة، مصاب برش في الرأس واشتباه كسر في الجمجمة.

- محمد عبد القادر عبد العظيم راتب، 27 سنة، ومصاب برش بالرأس، واشتباه ارتجاج بالمخ.

وتبينّ أنّ المصابين الأربعة كانوا يحضرون حفل زفاف، وأثناء إطلاق النار بصورة عشوائية ابتهاجًا بالعُرس، أصيبوا برش خرطوش، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في الواقعة.

نقل المصابين للمستشفى

جرى نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وضبط مطلقي النار خلال حفل الزفاف، كما تم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

السجن والغرامة في انتظار مطلقي النيران

وقال حازم عبد العليم ديوان، المحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ مطلقي النيران سيواجهان تهمتين الأولى هي جنحة الإصابة بالخطأ، والتي تتراوح عقوبتها بالسجن مدة لا تزيد عن سنة، وترتفع إلى سنتين في حالة التسبب في إحداث عاهة مستديمة للمجني عليه، أو كان المتهم متعاطيًا لأي من المواد مخدرة، وتغلظ العقوبة بالسجن 5 سنوات في حالة زيادة عدد المصابين عن 3 أشخاص فما أكثر وذلك وفقًا لنص المادة 244 من قانون العقوبات.

وأشار إلى أنّ مطلقي النيران سيواجهون جناية حيازة وإحراز ذخائر بدون ترخيص، وعقوبتها السجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، وذلك وفقًا لنص القانون رقم 394 لسنة 1995، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012.