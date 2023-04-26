ماذا قالت الجهات الرسمية في اليونان عن زلزال الليلة؟.. شعر به المصريون

شهدت دولة اليونان، مساء اليوم، زلزالا بلغت شدته 5.3 درجة على مقياس ريختر، على بعد نحو 600 كيلومتر عن السلوم، وشعر به بعض السكان في مصر.

تعليق السلطات اليونانية على الزلزال

وأصدرت السلطات اليونانية بيانا قبل قليل، قالت فيه إن الزلزال كان على عمق 100 كيلومتر، ووقع على بعد 164 كيلومترا، في هيراكليون بمدينة كريت، و19 كيلومترا من جزيرة «أستيابليا» اليونانية.

تعليق المعهد القومي للبحوث الفلكية على زلزال اليونان

بدوره، أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان رسمي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت مساء اليوم، هزة أرضية في اليونان، شعر بها بعض المواطنين في عدد من المحافظات، وعلى بعد 551 كيلومترا شمال مرسى مطروح.

وأوضح المعهد في بيان، أن قوة الهزة الأرضية بلغت 5.3 درجة على مقياس ريختر، وخط طوال 26.45 شرقا، وخط عرض 36.25 شمالا، مشيرا إلى أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بوقوع أي خسائر.