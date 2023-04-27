تفاصيل تقديم التوقيت بمقدار 60 دقيقة.. التطبيق خلال ساعات

ساعات قليلة تفصلنا عن التوقيت الصيفي، المقرر تطبيقه غدا الجمعة الموافق 28 أبريل 2023، وأكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنّه اعتبارا من الساعة 12 صباحا «00:01» من الغد، سيتم تقديم التوقيت المتبع حاليا بمقدار 60 دقيقة، على أن يستمر العمل بهذا التوقيت، حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26 أكتوبر 2023 في تمام الساعة 23:59.

التوقيت الصيفي في مصر

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع، ووفقا للقانون الصادر مؤخرا بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون مقدمة بمقدار 60 دقيقة، اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، تطبيقا لنص القانون الصادر في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي.

من جانبها، دوّنت محافظة القاهرة، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، منشورا أعلنت فيه للمواطنين، موعد التوقيت الصيفي في مصر 2023، ووقت تغيير الساعة.