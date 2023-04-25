موعد التوقيت الصيفي في مصر 2023.. اعرف اليوم والساعة

يشغل موعد التوقيت الصيفي في مصر 2023 ووقت تطبيقه، بال الكثيرين وتساؤلاتهم خلال الفترة الماضية، إذ تفصلنا ساعات قليلة، وسيتم بدء العمل بالتوقيت الجديد الذي أعلن عنه مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس النواب على القانون الذي تقدمت به الحكومة مؤخرا، بشأن تغيير الساعة ومواعيد العمل بهدف ترشيد استغلال الطاقة وترشيد الاستهلاك.

وفي هذا الصدد، أصدرت محافظة القاهرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بيانا تنبه فيه المواطنين بشأن موعد التوقيت الصيفي في مصر 2023، ووقت تغيير الساعة.

موعد التوقيت الصيفي في مصر 2023

ويتم تطبيق موعد التوقيت الصيفي في مصر 2023، وفق بيان الحكومة يوم الخميس.

كما ذكرت محافظة القاهرة، أنه اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 28 أبريل الجاري وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، سيتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة.

وأوضحت محافظة القاهرة في بيانها، أنّ تطبيق التوقيت الصيفي سيكون بتقديم الساعة 60 دقيقة، فبمجرد وصول الساعة إلى 12 مساء يوم الخميس المقبل، ستصبح الساعة 1 وليس 12 بعد تعديلها.

هدف تطبيق التوقيت الصيفي

ويهدف تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي 2023، وفق ما ذكر مجلس الوزراء في بيان له، الحصول على أكبر قدر من ترشيد الطاقة، إذ توضح الدراسات توفير نحو 10% من إجمالي الاستهلاك في ظل ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواد البترولية، كما أكد المجلس وجود فوائد مادية نتيجة ترشيد استهلاك الكهرباء في تشغيل التكييفات خلال فصلي الربيع والصيف، حيث إن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.