جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني في محافظة القاهرة.. يبدأ 17 مايو

تستعد وزارة التربية والتعليم لإطلاق مارثوان امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني لهذا العام، بجميع المحافظات، حيث أعلنت الوزارة جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 الترم الثاني في محافظة القاهرة، والتي من المقرر أن تنطلق يوم الأربعاء الموافق 17 مايو وتستمر حتى الثلاثاء 23 مايو 2023، وذلك لكل من الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 الترم الثاني في محافظة القاهرة

الأربعاء 17 مايو 2023:

امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، لمدة ساعتين ونصف، من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 11.30 صباحا على أن تخصص الـ20 دقيقة الأخيرة للإملاء.

الخميس 18 مايو 2023:

1) امتحان مادة الدراسات الاجتماعية- لمدة ساعتين- من الساعة 9 وحتى 11 صباحا.

2) امتحان التربية الدينية من الساعة 11.30 صباحا وحتى الساعة 1 بعد الظهر.

السبت 20 مايو 2023:

1) امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين من الساعة 9 صباحا وحتى 11 ظهرا.

2) امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، لمدة ساعة ونصف من الساعة 11.30 إلى 12 ظهرا.

الأحد 21 مايو 2023:

- امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين من الساعة 9 صباحا.

يوم الاثنين 22 مايو 2023:

1) امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين من الساعة 9 صباحا.

2) امتحان التربية الفنية لمدة ساعتين من الساعة 11.30 صباحا.

الثلاثاء 23 مايو 2023:

امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين من الساعة 9 صباحا.

استعدادات امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 الترم الثاني في محافظة القاهرة

وتتخذ مديرية التعليم بمحافظة القاهرة، كل الاستعدادات تزامنا مع جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 الترم الثاني محافظة القاهرة، والإجراءات الاحترازية والوقائية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وتقديم كل التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم في سهولة ويسر.