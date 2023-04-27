30 أبريل.. آخر مهلة لتقديم الإقرارات الضريبية والغرامة تصل إلى مليوني جنيه

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الاعتباريين، 30 أبريل الجاري، مطالبا الممولين بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا قبل انتهاء المدة المقررة حتى لا يتعرضوا للعقوبة.

غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه

وأضاف في بيان صحفي، أن العقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، أقرت الغرامة في حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيه حال التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز 60 يومًا، أما في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ من خمسين ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه.

تذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن «16395»، والبريد الإلكتروني «info@eta.gov.eg، ويتفاعل معها بشكل فوري، بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي.