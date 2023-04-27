موعد تغيير الساعة في مصر.. ومواعيد عمل المحلات في التوقيت الصيفي

متابعة دقيقة لموعد تغيير الساعة في مصر 2023 من قبل جموع المواطنين، حيث يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي وينتهي العمل بالتوقيت الشتوي.

موعد تغيير الساعة 2023

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي موعد تغيير الساعة في مصر، كما يلي.

موعد تغيير الساعة في مصر

بحسب بيان صادر عن الجهات الحكومة المعنية، فإنّ موعد تغيير الساعة في مصر وتطبيق موعد التوقيت الصيفي في مصر 2023، اعتبارا من الغد وحتى نهاية الخميس 26 أكتوبر 2023، كما أنّ موعد تغيير الساعة في مصر سيترتب عليه تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، أي أنّه فور وصول الساعة 12 بعد منتصف الليل اليوم الخميس، ستصبح الساعة 1 بعد منتصف الليل.

مواعيد المحلات بعد تغيير الساعة في مصر

ويؤثر موعد تغيير الساعة في مصر على مواعيد عمل المحلات والمولات التجارية، وبتلك الطريقة تعود للعمل وفق التوقيت الصيفي، وهو العمل من السابعة 7 حتى 11 مساء، وإضافة ساعة، حيث تعمل حتى الثانية عشرة صباحا، أيام الخميس والجمعة والإجازات لمراعاة الصالح العام.

مواعيد الورش خلال التوقيت الصيفي

وبشأن مواعيد الورش الفنية، فتبدأ العمل منذ الساعة 8 صباحا حتى 7 مساء داخل الكتل السكنية، مع استثناء الورش ومحطات الوقود على الطرق الرئيسية والسريعة.

ونقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإنّه وفقا للقانون الصادر مؤخرا في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادي، بحسب السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.