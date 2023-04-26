أبرز فوائد التوقيت الصيفي: ينظم ساعات النوم ويعزز التواصل الاجتماعي

يعتبر طول ساعات النهار ظاهرة صحية للجسم والدماغ، حيث ترتبط بطول اليوم، ما يساعد على إنتاجية العمل والتواصل الاجتماعى بشكل أفضل، وتحسين وظائف الدماغ ونشاطه، إضافة إلى الطاقة الإيجابية، وتحسين التركيز، وهى فوائد تأتى مع النوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً أيضاً وهو ما ينتج عن نظام التوقيت الصيفى.

«أبوالفضل»: التعرض المستمر لأشعة الشمس يحفز الدماغ بشكل إيجابي ويعمل على تقوية المناعة

يقول الدكتور محمود أبوالفضل، أخصائى الأمراض الباطنة، إن التعرض للشمس بفضل الاستيقاظ مبكراً عملية إيجابية ومطلوبة، ويعتبر محفزاً لعدد من خلايا الدماغ المسئولة عن تنظيم دورات النوم، فضلاً عن دورها الأساسى فى إمداد خلايا الجسم بالفيتامين، وعلى رأسها فيتامين (د)، إضافة إلى تقوية المناعة، ودخول الشمس مبكراً للمنازل يساعد فى تقوية جهاز المناعة وتحسين وظائف القلب.

وأضاف لـ«الوطن»: «على الرغم من أن الساعة البيولوجية قد تؤثر سلباً فى البداية على الجسم، وتحدث حالة من تشتت الانتباه بسبب الاستيقاظ مبكراً بمدة تتراوح ساعة، إلا أنها قادرة على العودة إلى طبيعتها بعد أيام، فهى عبارة عن مجموعات من الخلايا قريبة من العصب البصرى، وتعمل بتوقيت طبيعى كل 24.2 ساعة، وتعتمد فى أدائها على الضوء الذى تستقبله من شبكية العين ودرجة حرارة الجسم، ودورها البيولوجى هو تنظيم ساعات الاستيقاظ والنوم وتنظيمها لعملية النوم وبناء بعض العمليات الحيوية مثل بناء الخلايا». ويشير «أبوالفضل» إلى أن التعرض المستمر لأشعة الشمس يحفز الدماغ بشكل إيجابى، وهنا يجب أن نحرص على الاستيقاظ مبكراً للاستفادة من ضوء الشمس.