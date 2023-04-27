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ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار مهجور في القاهرة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:21 م | الخميس 27 أبريل 2023
تنقيب عن الآثار - أرشيفية

تنقيب عن الآثار - أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أنّ بعض الأشخاص نقبوا عن الآثار في عقار مهجور كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف العقار، أمكن ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم، حال التنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه، وعثر داخله على حفرة بعمق 15 مترا، والأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهما اعترفا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع