ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار مهجور في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أنّ بعض الأشخاص نقبوا عن الآثار في عقار مهجور كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف العقار، أمكن ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم، حال التنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه، وعثر داخله على حفرة بعمق 15 مترا، والأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهما اعترفا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية.