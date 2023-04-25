«الداخلية»: ضبط 254 قضية مخدرات وتنفيذ 55 ألف حكم قضائي متنوع

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية من بينها ضبط 254 قضية مواد مخدرة بإجمالي 275 متهما، و45 قطعة سلاح ناري بحوزة 40 متهما، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 55121 حكما قضائيا متنوعا، فضلا عن ضبط 20 متهما هاربين.

وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 57149 مخالفة مرورية متنوعة.