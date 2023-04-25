رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الداخلية»: ضبط 254 قضية مخدرات وتنفيذ 55 ألف حكم قضائي متنوع

كتب:

محمد بركات
12:33 م | الثلاثاء 25 أبريل 2023
وزارة الداخلية- ارشيفية

وزارة الداخلية- ارشيفية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية من بينها ضبط 254 قضية مواد مخدرة بإجمالي 275 متهما، و45 قطعة سلاح ناري بحوزة 40 متهما، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 55121 حكما قضائيا متنوعا، فضلا عن ضبط 20 متهما هاربين.

وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 57149 مخالفة مرورية متنوعة.

اقرأ المزيد:

ضبط 2 طن أسماك مملحة فاسدة داخل مصنع لإنتاج الفسيخ بالبحيرة

ضبط نصف طن أغذية فاسدة في المنوفية خلال إجازة عيد الفطر

«الجمارك» تعلن ضبط موظف بشركة طيران حاول تهريب 51 تليفونا محمولا

شرح طريقة ضبط التوقيت الصيفي للموبايل.. استعد لتغيير ساعتك خلال أيام

ضبط 4 كيلو «حشيش» مع تاجر مخدرات في الإسماعيلية

ضبط متهم بإطلاق أعيرة نارية من سلاح في مشاجرة بالزاوية الحمراء

ضبط 12 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة شخص في أسيوط

ضبط ‏65740 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. منها السير بدون تراخيص
بقلم محمد بركات