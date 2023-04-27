«الداخلية» تكشف لغز اختفاء فتاة في المحلة بسبب خطبتها

نجحت وزارة الداخلية في كشفت لغز اختفاء فتاة في المحلة بسبب خطوبتها، إذ كشفت حقيقة تداول منشور عبر موقع «فيس بوك» يتضمن تغيب إحدى الفتيات بالغربية، عقب تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية، متضمنا اختفائها.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 19 الجاري تبلغ لقسم شرطة ثالث المحلة بمديرية أمن الغربية من (ربة منزل – مُقيمة بدائرة القسم) بخروج نجلتها من المنزل ولم تعُد، وعللت ذلك لمرورها بحالة نفسية إثر خلفات أسرية لرغبتها فى إنهاء خطبتها من أحد الأشخاص، واعتراض أهليتها على ذلك.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن تحديد مكان تواجد الفتاة المشار إليها بصحبة أحد الأشخاص تم ضبطهما وبمواجهتهما، أقرا بارتباطهما بعلاقة وأضافت الفتاه المذكورة أنها تركت المنزل بمحض إرادتها لرغبتها في الارتباط بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.