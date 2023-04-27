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ضبط 5700 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:45 م | الخميس 27 أبريل 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، بينها ضبط 1456 قضية في مجال مكافحة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وضبط 5717 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 113 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب»، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع