تشريح جثة شاب توفى في ظروف غامضة داخل شقته بالقاهرة

قررت النيابة العامة نقل جثة شاب عثر عليها داخل شقته في البساتين إلى مشرحة زينهم وانتداب طبيب شرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة اذا كانت تتهم أحدًا بالتسبب في الوفاة من عدمه، كما طلبت النيابة العامة التحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط عقار الشاب المتوفي تمهيدًا لتفريغها لفحص المترددين على العقار في وقت معاصر لاكتشاف الواقعة، لكشف الملابسات.

تفاصيل البلاغ بوفاة الشاب

وتلقى مأمور قسم شرطة البساتين بلاغًا من مفتش الصحة يفيد بأنه بالكشف الظاهري علي جثمان شاب داخل منزله تبين وجود شبهه في الوفاة ، وبالإنتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «مصطفى ك م» 33 عامًا.

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، وبفحص منافذ الشقة تبين سلامتها وعدم وجود آثار عنف، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.