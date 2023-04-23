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ضبط كمية من الهيروين بحوزة تاجري مخدرات في البساتين بالقاهرة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:23 م | الأحد 23 أبريل 2023
حبس متهمين- صورة تعبيرية

حبس متهمين- صورة تعبيرية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص وسيدة، مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الاتجار.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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