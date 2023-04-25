العثور على جثة شخص انهار عليه جدار في أرض زراعية بالشرقية

لقي شخص مصرعه جراء سقوط جدار عليه في قرية الزوابع بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى أقرب مستشفى، والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى، لحين الانتهاء من كل الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة أبو كبير، يفيد العثور على شخص متوف أسفل جدار سور أرض زراعية بنطاق قرية الزوابع، وانتقلت قوة أمنية إلى القرية للوقوف على أسباب الحادث والمعاينة.

رائحة كريهة تقود للعثور على الجثة

وأفادت التحريات الأمنية الأولية، أن الشخص متوف منذ عدة أيام جراء سقوط جدار أرض زراعية فوقه، ولم ينتبه الأهالي لوفاته إلا بعد تسرب رائحة كريهة في المنطقة ودلّت الأهالي للعثور على جثته.

التصريح بدفن الجثمان

وأُخطرت جهات التحقيقات بالعثور على الجثة، فيما تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والتصريح بدفن الجثمان.