رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

العثور على جثة شخص انهار عليه جدار في أرض زراعية بالشرقية

كتب:

ياسمين عزت الرزاز
12:24 م | الثلاثاء 25 أبريل 2023
سيارة إسعاف - أرشيفية

سيارة إسعاف - أرشيفية

لقي شخص مصرعه جراء سقوط جدار عليه في قرية الزوابع بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى أقرب مستشفى، والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى، لحين الانتهاء من كل الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة أبو كبير، يفيد العثور على شخص متوف أسفل جدار سور أرض زراعية بنطاق قرية الزوابع، وانتقلت قوة أمنية إلى القرية للوقوف على أسباب الحادث والمعاينة.

رائحة كريهة تقود للعثور على الجثة

وأفادت التحريات الأمنية الأولية، أن الشخص متوف منذ عدة أيام جراء سقوط جدار أرض زراعية فوقه، ولم ينتبه الأهالي لوفاته إلا بعد تسرب رائحة كريهة في المنطقة ودلّت الأهالي للعثور على جثته.

التصريح بدفن الجثمان

وأُخطرت جهات التحقيقات بالعثور على الجثة، فيما تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والتصريح بدفن الجثمان.

 

 

اقرأ المزيد:

توريد القمح في محافظة الشرقية.. تعرف على الإنتاجية المتوقعة للعام الجاري

توريد 2715 طن قمح للشون والصوامع في محافظة الشرقية 

أمطار رعدية غزيرة تضرب محافظة الشرقية ونشاط حركة الرياح

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان في محافظة الشرقية

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية أول أيام رمضان 2023

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية.. اعرف التفاصيل

3 أطباء رحماء تحظى بهم محافظة الشرقية.. «كلمة طيبة وكشف وأدوية مجانا»
بقلم ياسمين عزت الرزاز