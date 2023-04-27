محافظ جنوب سيناء يكرم سائقا ومسعفا أنقذا مصابا في حادث من الموت

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اثنين من رجال فرع هيئة الإسعاف المصرية بجنوب سيناء كانا سببا في عودة الحياة مرة أخرى إلى مصاب على الطريق الدولي.

وقال اللواء خالد فودة لـ«الوطن» إن محافظة جنوب سيناء من المحافظات المميزة في مجال الإسعاف ويوجد أكثر من 45 نقطة إسعاف منتشرة على الطرق مزودة بسيارات حديثة ومسعفين مدربين على أعلى مستوى، موضحاً أنه يتم الإشادة بالإسعاف في كافة المؤامرات الدولية التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ.

إنعاش قلب مصاب

علي محمدي محمود مسعف، وعلام محمد أحمد يعملان في هيئة الإسعاف المصرية فرع جنوب سيناء في نقطة مفارق سانت كاترين، تلقيا بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل ذات كابينة مزدوجة الأحد الماضي إثر اصطدامها بجمل كان يعبر الطريق، توجها إلى موقع الحادث علي بعد 20 كيلومترا تجاه الطور.

وجد السائق والمسعف المصاب (ح.س) في حالة غيبوبة تامة وقاما المسعف والسائق بعمل إنعاش قلب رئوي للمصاب، وتوجهت سيارة الإسعاف إلى مستشفى الزهراء بالطور، وقبل وصول المصاب المستشفي توقف القلب مرة أخرى وجرى إنعاشه مرة ثانية وصلا بالحالة إلى مستشفى الزهراء وجرى التعامل مع المصاب، ومن ثم نقله إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

تكريم في عيد تحرير سيناء

قال الدكتور محمد عبد الجواد مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بجنوب سيناء إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فور سماعها ما يقوم به رجال الإسعاف قرر تكريم السائق والمسعف في مدينة شرم الشيخ علي هامش احتفالات ذكري تحرير سيناء.