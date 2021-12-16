إنشاء مركز تدريب إسعاف شرق أوسطي في شرم الشيخ.. لأول مرة

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، إن أجهزة المحافظة تقوم بواجباتها على أكمل وجه، ونجحت قيادات الجهاز التنفيذي في استضافة المؤتمرات العالمية.

وأضاف «فودة» في تصريحات لـ «الوطن»، أن المحافظة أصبحت لديها قيادات شابة في مختلف الإدارات تستطيع إدارة شئون وإدارة المديريات والإدارات، وهذا ما دعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إعطاء الشباب فرصة لتولي المناصب القيادية لأنهم مستقبل الأمة، كما وجه الشكر إلى كافة الأجهزة التنفيذية على حسن الأداء خلال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقام بمدينة شرم الشيخ.

مركز تدريب إسعاف بشرم الشيخ.. لأول مرة

وأعلن المحافظ أن هيئة الإسعاف المصرية قررت إنشاء أول مركز تدريب إسعاف شرق أوسطي في شرم الشيخ، حيث يجري تجهيز مبني الإسعاف الرئيسي الموجود أمام مطلع هضبة أم السيد لتحويله إلى مركز لتدريب مسعفين من مختلف الدول التي تربطنا بها علاقات قوية.

إسعاف جنوب سيناء «حاجة تشرف»

وقال محافظ جنوب سيناء، إن هيئة الإسعاف بجنوب سيناء نموذج مشرف للقيادة وحسن الأداء «حاجة تشرف»، وهو المسئول الأول عن تأمين المؤتمرات من الناحية الطبية، مشيرا إلى إسعاف جنوب سيناء يمتلك قيادة شابة جرى اختيارها بعناية وهو الدكتور محمد عبد الجواد ابن محافظة جنوب سيناء، والذي يعتبر أصغر قيادة شابة في تاريخ المحافظة.

كما أشاد بالظهور المميز للأطقم الطبية في جلسات مؤتمر مكافحة الفساد بشرم الشيخ، حيث أظهرت أطقم إسعاف جنوب سيناء بشكل يعكس مقدار التطور الذي طال تلك المنظومة في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال ظهور رجال الإسعاف بشكل يتخطى المظهر النمطي والتقليدي للمسعف.

46 نقطة إسعاف بالمحافظة

وقال اللواء خالد فودة إن جنوب سيناء بها 46 نقطة إسعاف ثابتة ومتمركزة تغطي كل نقطة على أرض المحافظة، وتصل إلى موقع الحادث في أقل من خمس دقائق، مشيرا إلى أنه يجري مناقشة تطوير نقاط الإسعاف المتواجدة على أرض جنوب سيناء وتدعيمها بسيارات حديثة وفرق كبير متميزة بالتعاون مع الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، الذي يأتي بنفسه للإشراف على الأطقم الطبية في كل مؤتمر.