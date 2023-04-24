وفاة سائق إسعاف في جنوب سيناء حزنا على فراق والدته

خيم الحزن على العاملين في هيئة الإسعاف فرع جنوب سيناء، صباح اليوم، بسبب وفاة أحد العاملين يدعى محمد عابدين في مستشفي شرم الشيخ الدولي، حزنا على وفاة والدته التي فارقت الحياة في 22 رمضان الماضي.

أصيب محمد عابدين بجلطة في القلب ليلة عيد الفطر، خلال تأدية عمله في إسعاف جنوب سيناء بمدينة الطور، وتوقف القلب لحظات وجرى نقله إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وظل في غيبوبة تامة منذ الخميس الماضي حتى فارق الحياة صباح اليوم الاثنين.

وعكة صحية شديدة أدت إلى نقله للمستشفى

قال الدكتور محمد عبد الجواد مدير هيئة الإسعاف فرع جنوب سيناء، إن الراحل كان حزينا بعد وفاة والدته في منتصف شهر رمضان، وعاد إلى العمل في موعده وتعرض لوعكة صحية شديدة ليلة عيد الفطر.

أوضح أنه جرى إصابته بجلطة في القلب ووضعه في غرفة العناية المركزة بعد إجراء عملية قسطرة في القلب، وظل في غيبوبة مدة خمسة أيام حتى فارق الحياة صباح اليوم.

وقدم مدير فرع الهيئة التعازي إلى أسرة السائق الذي كان يتميز بحسن الخلق وحب الزملاء، موضحا أن والدته توفت في رمضان الماضي، وأصيب بصدمة لوفاة والدته ورفض الحياة بعدها ودخل في غيبوبة حتى لقي ربه.

يذكر أن الراحل محمد عابدين يعمل سائقا في إسعاف جنوب سيناء منذ أكثر من 20 عاما، وهو ابن محافظة سوهاج مركز دار السلام ويشهد له الجميع بحسن الخلق والأداء في العمل، متزوج ولديه 5 أبناء.

ونشر شقيقه الإعلامي عماد عابدين فيديو من داخل مستشفي شرم الشيخ الدولي منذ يومين يطالب الجميع بالدعاء لشقيقه، الذي أصيب بوعكة صحية شديدة بعد وفاة والدته في 13 أبريل الجاري الموافق 22 رمضان.