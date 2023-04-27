السيسي: علاقات مصر والنمسا قائمة على الاحترام المتبادل

يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤتمرا صحفيا مع مستشار النمسا، كارل نيهامر، في قصر الاتحادية، قائلا إنّه بحث مع مستشار النمسا عددا من الملفات، وعلى رأسها استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على أمن الطاقة والغذاء، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز».

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ العلاقات بين مصر والنمسا قائمة على الاحترام المتبادل، والسعي المخلص لمد جسور الصداقة.