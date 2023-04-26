مصادر مسؤولة لـ«إكسترا نيوز»: الرئيس السيسي وجه بتقديم الدعم لإجلاء المصريين من السودان

نقلت قناة «إكسترا نيوز» عن مصادر مصرية مسؤولة، إن هناك خلية أزمة من قبل وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والهجرة تتابع عملية إجلاء المصريين من السودان، إذ إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتلقي تقارير دورية من خلية الأزمة المعنية بعملية إجلاء المصريين من السودان.

وأضافت المصادر لقناة «إكسترا نيوز»، أن التنسيق لا يزال مستمرا مع الجانب السوداني لتوفير ممرات آمنة، ونساعد الدول الصديقة في إجلاء رعاياها، إذ إن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أبنائها المتواجدين في السودان.

وأكدت وزارة الخارجية أن إعادة تمركز البعثة المصرية في الخرطوم جاء لتتمكن من العمل بشكل أفضل لإجلاء ما تبقي من أبناء الجالية المصرية بالسودان.

وتابعت وزارة الخارجية في بيان، بأن أجهزة الدولة المعنية مستمرة في تقييم الوضع الأمني في السودان على مدار الساعة، إذ إن الوزارة تقوم بتنفيذ كل الخطط الموضوعة لعملية إجلاء المواطنين بما يضمن إعادتهم لأرض الوطن بشكل آمن، مع مراعاة الأولوية القصوى لسلامة المواطنين، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توجيه وتقديم كل أوجه الدعم لعملية إجلاء المصريين من السودان.

وذكرت قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل، أنه جرى استقبال مجموعة جديدة من المصريين العائدين من السودان بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم.