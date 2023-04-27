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وصول مجموعة جديدة من المصريين العائدين من السودان.. بث مباشر

كتب:

شريف سليمان
02:52 م | الخميس 27 أبريل 2023
طائرة جديدة تقل مصريين عائدين من السودان

طائرة جديدة تقل مصريين عائدين من السودان

نشرت قناتا «إكسترا نيوز» و«القاهرة الإخبارية»، بثا مباشرا لوصول طائرتين جديدتين من السودان، تقل عددًا كبيرًا من المصريين، إلى قاعدة شرق. 

وأوضحت مصادر مصرية مسؤولة، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أبنائها المتواجدين في السودان، كما أن هناك متابعة لحظية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعمل خلية الأزمة المعنية بإجلاء المصريين من السودان. 

يذكر أن الطائرتين القادمتين من السودان هما الخامسة والسادسة، منذ صباح اليوم وحتى الآن. 

   

 

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