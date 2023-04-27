«التعليم العالي» للطلاب المصريين العائدين من السودان: لا تقلقوا على مستقبلكم الجامعي

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قيادات الوزارة بعقد اجتماع عاجل مع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، للتعرف على مطالبهم، والإجابة عن الاستفسارات الخاصة بمستقبل دراستهم الجامعية، في ظل الظروف الحالية التي تشهدها جمهورية السودان الشقيق.

«التعليم العالي»: مناقشة كافة المشكلات التي تواجه الطلاب

وأجرى الدكتور محمد حلمي الغُر، أمين مجلسي الجامعات الأهلية والخاصة، والدكتور محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة، حوارًا مُفصلًا مع عدد من الطلاب الدراسين في الجامعات السودانية، ونسق الاتحاد العام المصري في الخارج برئاسة المهندس إسماعيل أحمد رئيس الاتحاد، هذا الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة كافة المشكلات التي تواجه الطلاب بخصوص دراستهم الجامعية حاليًا في ظل الظروف الحالية التي يشهدها السودان الشقيق.

وأجابت قيادات الوزارة عن كافة استفسارات الطلاب، وتم طمأنتهم بشأن مستقبلهم الجامعي، وتدرس الوزارة حاليا كافة السُبل المُمكنة للحفاظ على مستقبلهم الجامعي، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

الوزارة ستصدر بيانًا تفصيليًا يحدد آليات التعامل مع الأزمة

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة ستصدر بيانًا تفصيليًا يحدد آليات التعامل مع الأزمة للحفاظ على المستقبل الدراسي للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، عقب الانتهاء من دراسة كافة التفاصيل المُرتبطة بالتخصصات الجامعية واللوائح الدراسية ونظم الدراسة، وغيرها من التفاصيل الأخرى، التي تمكن من سرعة التجاوب مع الأزمة الحالية التي يواجهها الطلاب، واتخاذ القرارات المناسبة التي تحافظ على مستقبلهم الجامعي المركز الإعلامي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي