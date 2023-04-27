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وصول طائرة جديدة تقل مصريين عائدين من السودان.. بث مباشر

كتب:

شريف سليمان
12:54 م | الخميس 27 أبريل 2023
قاعدة شرق

قاعدة شرق

نشرت قناتا «إكسترا نيوز» و«القاهرة الإخبارية»، بثا مباشرا لوصول طائرة جديدة من السودان، تقل عددًا كبيرًا من المصريين، إلى قاعدة شرق.

يشار إلى أن هذه الطائرة هي الثانة التي تصل مطار شرق، إذ استقبل المطار صباح اليوم طائرة تقل عددا من المصريين. 

وأوضحت مصادر مصرية مسؤولة، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أبنائها المتواجدين في السودان، كما أن هناك متابعة لحظية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعمل خلية الأزمة المعنية بإجلاء المصريين من السودان.   

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بقلم شريف سليمان