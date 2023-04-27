السيسي: مصر بين أهم شركاء النمسا تجاريا واستثماريا في الشرق الأوسط وأفريقيا

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمستشار النمسا كارل نيهامر والوفد المرافق له، في الزيارة الرسمية الأولى له إلى مصر، معربا عن خالص التقدير باسمه واسم الشعب المصري، واعتزازنا بالعلاقات الودية الطيبة التي تجمعنا بالنمسا.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد حاليا في قصر الاتحادية: «نتحدث عن أكثر من 150 سنة من علاقات مستقرة وقوية، قامت دائما على مبادئ الاحترام المتبادل والسعي المخلص لمد جسور الصداقة، والالتزام المشترك بتطوير روابطنا السياسية والاقتصادية والثقافية».

وتابع الرئيس: «سعدت اليوم بعقد مباحثات مثمرة وبناءة مع المستشار النمساوي، عكست حرص البلدين واهتمامهما ببحث سبل تعميق الشراكة الثنائية على مسارات مختلفة، والتعاون في عدد من القطاعات المهمة، وعلى رأسها النقل والتصنيع والطاقة المتجددة والهيدروجين، وتستهدف تحقيق زيادة ملموسة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات النمساوية إلى مصر، التي تعد أحد أهم شركاء النمسا تجاريا واستثماريا في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي مكانة تعتز بها مصر».