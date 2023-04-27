السيسي: ناقشت مع مستشار النمسا تطورات السد الإثيوبي والأوضاع في فلسطين والسودان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه بحث مع المستشار النمساوي، كارل نيهامر، تطورات الملف الليبي، والقضية الفلسطينية، والسد الإثيوبي، وتطورات الأوضاع في السودان، والهجرة غير الشرعية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة إكسترا نيوز قبل قليل.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع المستشار النمساوي، في قصر الاتحادية، أنّه تلقى دعوة رسمية من مستشار النمسا لزيارة بلاده، وسيعمل على تلبيتها بالتنسيق مع القنوات الدبلوماسية بين البلدين، لافتا إلى وجود تفاهم مشترك مع مستشار النمسا بشأن ملف الهجرة غير الشرعية.