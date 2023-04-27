مستشار النمسا: نركز على توسيع التعاون الاقتصادي مع مصر في عدة مجالات

شكر المستشار النمساوي كارل نيهامر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على كرم الضيافة، وقال إنّ زيارته اليوم لمصر بمثابة الختام المهم والكريم لرحلته في إفريقيا، مشيرا إلى أنّ المحادثات كانت مكثّفة وثرية، فالنمسا ومصر بينهما علاقات تعاون وثيقة في كثير من المجالات الاقتصادية والأمنية وعلاقات ثقافية تمتد إلى ما يزيد على 140 عامًا.

وأضاف المستشار النمساوي، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، أنّ الهدف من هذه الرحلة هو التركيز على الجانب الاقتصادي، والتوقيع على المزيد من مذكرات التفاهم مع شركات نمساوية، ترسّخ التعاون وتضعه نصب الأعين، متابعًا: «نتحدث عن البنية الأساسية للنقل والري والزراعة وكثير من المجالات التي سيتم توقيع الاتفاق عليها».

وتابع: «زيارة الرئيس السيسي إلى النمسا ستكون مهمة للغاية، لأن مصر دولة مهمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والتعاون في هذا الصدد يُشكّل أهمية بالغة، وعندما يشرفنا الرئيس السيسي بزيارة النمسا سيتم توسيع الاتفاقات في هذا الصدد، حيث نرسخ لتعاون أكبر بين مصر والنمسا».