السيسي: تفاهم مشترك مع النمسا في قضية الهجرة غير الشرعية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ هناك اتفاقا لتكثيف الحوار للتوصل إلى إطار مستقبلي للتعاون بين البلدين في ملف الهجرة غير الشرعية، من منظور شامل يعالج الجذور الاقتصادية والتنموية والاجتماعية لهذه الظاهرة، ويسعى لتعظيم الاستفادة من مسارات الهجرة الشرعية.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع مستشار النمسا كارل نيهامر، في قصر الاتحادية: «اسمحوا لي هنا أن أؤكد حجم التفاهم المشترك مع مستشار النمسا، فيما يخص هذه قضية الهجرة غير الشرعية، حيث نسعى لإيجاد حلول مناسبة من خلال قطع الطريق على المنظمة التي تعمل في مجال الهجرة غير الشرعية».

وتابع الرئيس السيسي: «الآلية المؤسسية التي ستنظم الهجرة الشرعية ستعمل على تنقيته، وستعد الأفراد أو المواطنين الذين سيتم التعامل معهم في مجال الهجرة الشرعية، بما يساعد في نجاح هذه التجربة ويقطع الطريق على الهجرة غير الشرعية بتداعياتها السلبية».