السيسي: مصر حققت نجاحا كبيرا في القضاء على ظاهرتي الإرهاب والتطرف

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه أوضح لمستشار النمسا، كارل نيهامر، حجم الجهود المصرية في استضافة 9 ملايين ضيف يعيشون على أرض مصر، ويتمتعون بجميع الخدمات الأساسية المتاحة للمواطنين المصريين ضد تمييز أو تفرقة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد حاليا في قصر الاتحادية، أنّه في إطار حوارنا المنفتح مع شركائنا، حرصت على إطلاع مستشار النمسا على الخطوات الجادة والمستمرة التي تتخذها الدولة المصرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان من منظور شامل ومقاربة متكاملة، تستهدف تمكين المواطن المصري، وممارسة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كفلها الدستور المصري، من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تنفذها الدولة على عدة محاور.

وأكد السيسي، استعداد مصر الدائم للحوار والتعاون البناء مع شركائها في ملفات عديدة، كما أطلعت الجانب النمساوي على النجاح الكبير الذي حققته مصر، حكومة وشعبًا، في مواجهة ظاهرتي الإرهاب والتطرف خلال السنوات الماضية، بتضحيات كبيرة قدّمها المصريون برؤية شاملة تغطي أبعاد وآثار الظاهرة البغيضة.

وتابع الرئيس: «أتوجه بالشكر والتقدير للمستشار النمساوي، على دعوتكم الشفهية والمكتوبة لزيارة النمسا، التي أرحب بكل اعتزاز على تلبيتها في أسرع فرصة ممكنة، وسيتم تنسيق هذه الزيارة من خلال القنوات الدبلوماسية».

وأتمّ الرئيس السيسي كلمته: «دولة المستشار، أرحب بكم مجددا وبالوفد المرافق لكم، ضيوفا أعزاء على الشعب المصري، وأعرب عن تطلعي بأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون والتنسيق بين مصر والنمسا، بما يحقق الرخاء والازدهار لشعبينا الصديقين، ويرتقي بالعلاقات الثنائية بين بلدينا إلى أفاق أرحب وأكثر تميزا».