نقل تبعية مستشفى القاهرة الجديدة المركزي لـ«المراكز الطبية المتخصصة»

وافق الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه اليوم، في العاصمة الإدارية الجديدة على قرارات مهمة، من ضمنها نقل تبعية مستشفى القاهرة الجديدة المركزي، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، في إطار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

تقديم الخدمات العلاجية بجودة فائقة وعالية

ونص القرار على موافقة مجلس الوزراء، على أن ذلك يعود إلى أهمية الدور الذي يقوم به المستشفى، وتحقيقه لعدة خصائص، ترصدها الـ«الوطن»، في السطور التالية:

- الحرص على الاستفادة القصوى من التجهيزات الطبية وغير الطبية بها.

- الرعاية الصحية.

- تقديم الخدمات العلاجية الفائقة وبجودة عالية.

- العمل على رفع كفاءة الأطقم الطبية علميا وعمليا.

رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة على مستوى الجمهورية

جاء ذلك في إطار توجه الدولة نحو رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة على مستوى الجمهورية، لتهيئة المحافظات، لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتفعيل أطر الحوكمة على المستشفيات العامة والمركزية.

ومن أبرز القرارات المهمة التي وافق عليها مجلس الوزراء كالأتي:

ـ انضمام مصر إلى الصيغة المُعدلة لاتفاق «AFRA».

ـ تعديل قانون إنشاء نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

ـ إزالة النفع العام عن بعض مساحات مملوكة ملكية عامة في الإسكندرية.

ـ إطلاق المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات.

ـ إنشاء مؤسسة جامعية باسم «جامعات المعرفة الدولية».