مجلس الوزراء يوافق على 10 قرارات خلال اجتماعه اليوم

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

وشمل التعديل المادة 62 من القانون المُشار إليه، لتنص هذه المادة بعد التعديل على أن تتمتُع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المُقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بوضع إطار عمل متكامل يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ودفع عملية التنمية الاقتصادية.

تعديل قانون إنشاء نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، في إطار اهتمام رئيس الجمهورية بشمول الفنانين بكافة فئاتهم، ببرامج الحماية التأمينية والاجتماعية، لتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد في تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والإبداعي والثقافي.

واستهدف التعديل زيادة الموارد المالية الحالية لتلك النقابات لتحقيق أهدافها في ضوء المتغيرات الاقتصادية، ولتكون قادرة على تأمين مستقبل أعضائها ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.

انضمام مصر إلى الصيغة المُعدلة لاتفاق «AFRA»

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى الصيغة المُعدلة لاتفاق التعاون الإقليمي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين «AFRA»، والتي نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد، بدلاً من العمل على مدها كل خمس سنوات.

ويهدف اتفاق «الأفرا»، بين الحكومات الأفريقية لتحقيق التعاون الأفريقي الإقليمي والتكامل للبحث والتنمية والتدريب على مستوى القارة لتطوير وتطبيق التكنولوجيا النووية من أجل السلام، وانضمت مصر لهذا الإتفاق منذ إنشائه عام 1990، ويبلغ عدد الدول الأفريقية المشتركة به حالياً 45 دولة أفريقية.

ومن خلال الاتفاق، تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية المساعدات للدول الأفريقية الأعضاء والتي تأخذ شكل الإمداد بالأجهزة ومستلزمات التشغيل، والتدريب، وإيفاد الخبراء، وذلك في مشروعات مشتركة بمجالات عدة، بينها «الزراعة، ومقاومة الآفات، والمياه والإنتاج الحيواني، والعلاج بالإشعاع والطب النووي، والوقاية الإشعاعية، ومعالجة النفايات، والمركبات الصيدلانية».

إنشاء مؤسسة جامعية باسم «جامعات المعرفة الدولية»

ووفقا لبيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم «جامعات المعرفة الدولية»، وذلك فيما يتعلق بطلب مؤسسة جامعات المعرفة الدولية المستضيفة لفرع جامعة كوفنتري داخل مصر، والموافقة على إضافة 8 برامج دراسية جديدة. وتتمثل البرامج الدراسية الجديدة، في «برنامج المالية، والتسويق الرقمي، والأعمال الدولية في الأزياء، وإنتاج الأفلام، والتسويق الدولي، وتصميم المنتجات، والإدارة الهندسية، وإدارة الإنشاءات ونظم معلومات المباني»، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن بعض المساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، بمحافظة الإسكندرية، تحت إشراف جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، ليعاد تخصيصها لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لاستخدامها كظهير خلفي ومنطقة لوجستية، بهدف تنفيذ التوسعات المستقبلية لميناء الإسكندرية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير الموانئ المصرية لجعل مصر مركزاً إقليمياً في مجال صناعة النقل البحري واللوجستيات.

نقل تبعية مستشفى القاهرة الجديدة المركزي

وفي إطار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية مستشفى القاهرة الجديدة المركزي، التابع لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك لأهمية الدور الذي يقوم به المستشفى، والحرص على الاستفادة القصوى من التجهيزات الطبية وغير الطبية بها، في تقديم خدمات علاجية بجودة فائقة والعمل على رفع كفاءة الأطقم الطبية العملية والعلمية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة على مستوى الجمهورية، لتهيئة المحافظات لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل وتفعيل أطر الحوكمة على المستشفيات العامة والمركزية.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخص طلب محافظة أسوان بالتصرف بنظام حق الانتفاع في قطعة أرض بمساحة 1000م2، بمنطقة الشرفا، بمركز إدفو، لصالح شركة مطاحن مصر العليا، لإقامة مستودع دقيق، ويأتي ذلك بالنظر لأهمية هذا المشروع الذي يحقق توفير كميات الدقيق اللازمة لأهالي المنطقة والمخابز، في إطار الاجراءات التي تتخذها الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية للحفاظ على الأسعار ومنع الاحتكار.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 95، المنعقدة بتاريخ 3 إبريل 2023، وذلك لعدد 34 موضوعاً، كما استعرض المجلس تقريراً عن الأداء المالي للهيئة العامة للرعاية الصحية عن النصف الثاني من العام المالي 2021/2022، وذلك في ضوء اختصاصها بتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية من خلال المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، التي يصدر قرار بضمها للنظام، وغيرهما من المستشفيات الخاصة، بعد تأهيل هذه المستشفيات طبقاً لمعايير الجودة والاعتماد.

وضمن خطط تنمية الصادرات، وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بإطلاق المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات، المستحقة للشركات المصدرة عن ملفاتها المستوفاة لدي صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31/12/2022، وذلك في حدود مبلغ 10 مليارات جنيه، تتولى وزارة المالية تدبيرها.

ويأتي إطلاق هذه المرحلة في إطار جهود الدولة لدعم قطاع الصادرات، والعمل على الانتهاء من رد مختلف المتأخرات الخاصة بأعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، تشجيعا لتلك الشركات على زيادة حجم صادراتها، وتعزيزا لدورها في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الحيوي.