وزير الشباب يفتتح معرضا للمنتجات اليدوية والتراثية بشمال سيناء

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، معرضًا للمنتجات اليدويه والتراثية للشباب أصحاب المشروعات، الذي نفذته الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، على هامش المهرجان العربي للهجن بمدينة العريش، في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومي وذكري تحرير سيناء الـ41.

معرض مبادرة «علمني حرفة»

كما تفقد وزير الشباب والرياضة معرض مبادرة «علمني حرفة» الذي يضم ناتج الدورات التدريبية في مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية التي يتم التدريب عليها بمحافظة شمال سيناء من خلال الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

كما نفذت وزارة الشباب والرياضة معرض للمنتجات اليدوية والتراثية للشباب أصحاب المشروعات بالتعاون مع وزارة التضامن «ديارنا عربية» بنادي الهيجن الرياضي.

إحياء الحرف اليدوية والتراثية

وأكد وزير الشباب أن إقامة هذه المعارض يأتي في إطار توجيهات الدولة نحو إحياء تلك الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ لتسويقها، وفي إطار دعم الدولة للشباب ولـ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ووصولها إلى الأسواق، ومساعدة الشباب العاملين بها على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها، وذلك اتساقا مع خطة الوزارة لتقديم الدعم للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية.

وأشاد «صبحي» بجودة المعروضات وتنوعها، مشيرًا إلى أن محافظة شمال سيناء لديها موروث تراثي كبير نعمل علي تسليط الضوء عليه والارتقاء به، موجهاً بضرورة استخدام تلك المنتجات المعبرة عن كل محافظة كهدايه تذكاريه للوفود سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك لتشجيع الشباب أصحاب المشروعات وخلق فرص عمل لهم وتمكينهم اقتصادياً.

وخلال جولته بالمعرض، التقى وزير الشباب والرياضة بالشباب العارضين حيث استمع إلى مقترحاتهم وأفكارهم موجهاً بتقديم كافة التسهيلات والدعم لهم وبتذليل أي عقبات تواجه أنشطتهم من أجل تعزيز تلك الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة، وآلية تسليط الضوء عليها مما يعززها ويرتقي بها مرة أخري لتعود لسابق عهدها.