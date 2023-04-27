وزير الشباب يتفقد المعسكر الكشفي لجوالة شمال سيناء «صور» 

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المعسكر الكشفي لفرق الجوالة والجوالات بمراكز شباب محافظة شمال سيناء، في إطار مشاركته في احتفالات العيد القومي للمحافظة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالجهد المبذول من قبل أعضاء عشائر الجوالة والجوالات، للخروج بالمعسكر بصورة مشرفة، موصياً باستحداث عشائر جديدة للجوالة والجوالات على مستوى مراكز الشباب لنشر الحركة الكشفية في كل مكان في مصر.

دعم القيادة السياسية للشباب

وأشار إلى أن الشباب المصري أصبح له دور فاعل ومؤثر فى شتي مسارات التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية، وذلك ارتكازا على الدعم غير المحدود الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي ومساندته المستمرة للشباب، ودفعهم نحو الصفوف الأمامية فى تحمل مسؤولية البناء والتنمية فى شتي ربوع مصر وفى جميع القطاعات .

وكان وزير الرياضة شهد ختام المهرجان العربي للهجن بمدينة العريش، برفقة كل من اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ومشايخ القبائل والعواقل وأعضاء المجموعة البرلمانية، ختام المهرجان العربي للهجن بمدينة العريش.

وشدد الوزير على اهتمام القيادة السياسية بكل بقعة على أرض مصر وخاصة محافظة شمال سيناء، مشيرًا إلى أن رياضة الهجن موروث شعبى لمحافظتى شمال وجنوب سيناء، مع ضرورة العمل على تعميم تلك الرياضة على مختلف المحافظات الأخرى.

عودة مهرجانات الهجن

وأعرب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن سعادته بعودة إقامة مهرجانات وبطولات الهجن مرة اخرى إلى العريش، مؤكدًا أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقدم اهتماماً كبيراً بالتنمية الشاملة فى جميع محافظات الجمهورية من أجل توفير حياة كريمة لجميع المواطنين فى كل المحافظات.