بعد وفاته فجأة.. أبرز 10 معلومات عن المذيع الأمريكي الشهير جيري سبرينجر

أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم الخميس، وفاة مقدّم برامج «التوك شو» الشهير، جيري سبرينجر، عن عمر يناهز 79 عاماً، بعد صراع مع المرض لفترة قصيرة.

من هو المذيع الشهير جيري سبرينجر؟

ولد «سبرينجر» داخل محطة لمترو أنفاق في مدينة لندن بمنطقة «هايجيت»، في الوقت الذى كانت المحطة تستخدم كملجأً من القصف الألماني خلال الحرب العالمية الثانية.

حصل «سبرينجر» على شهادة البكالوريوس فى العلوم السياسية من جامعة تولين بمدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأمريكية عام 1965، كما حصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة نورث ويسترن عام 1968.

سبب وفاة جيري سبرينجر

عانى «سبرينجر» خلال الفترة الماضية من مرض سرطان البنكرياس الذي جرى تشخيصه قبل بضعة أشهر قليلة، وتوفي في مدينة شيكاغو.

تولى «سبرينجر» منصب رئيس بلدية سينسيناتي في ولاية أوهايو شمال شرق أمريكا لمدّة عام، في بداية عام 1977.

ويُعرف المقدم «سبرينجر»، ببرنامجه المشوق والمثير للجدل فى أمريكا، «ذي جيري سبرينجر شو».

كان البرنامج في بداية بثه برنامجاً حوارياً كلاسيكياً، ركّز على جميع القضايا الاجتماعية والحياة السياسية الأمريكية التي تخص المشاهد الأمريكي.

حصل البرنامج الشهير على أفضل تقييم من الجمهور فى بداية التسعينيات، حيث تقدم على برنامج «أوبرا» الحواري، الذي تقدّمه المحاورة أوبرا وينفري.

طغى على برنامجه المشاحنات الجسدية والكلمات البذيئة، حيث بدأ بثه فى سبتمبر عام 1991، وأوقف بعد نحو 27 عاماً، نتيجه تحوّله في هذا الوقت إلى رمز للبرامج البذيئة.