وفاة مقدّم البرامج الأمريكي الشهير جيري سبرينجر عن 79 عاماً

توفى قبل قليل المذيع الأمريكي جيري سبرينجر، مقدم البرامج «التوك شو» الشهير، عن عمر يناهز 79 سنة، بعد صراع مع المرض، بحسب ما أوردت وسائل إعلام أمريكية اليوم الخميس.

ووفقا لموقع «فوكس نيوز» كان سبرينجر يقدم برنامجاً مثيراً للجدل ويشهد تراشق بين الضيوف، وقد أصيب المذيع بمرض سرطان البنكرياس، بحسب أحد أفراد عائلته الذي تحدث لموقع «تي إم زي»، مشيراً إلى أنه أصيب بالمرض لمدة أقل من 9 أشهر، ولكن حالته الصحية تدهورت كثيراً.