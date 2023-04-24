8 معلومات عن مثلث الموت.. روسيا تهدد أمريكا

واصلت تداعيات الأزمة الأوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير من العالم الماضي 2022، ما بين شد وجذب من الأطراف المنخرطة فيها، من قصف متبادل في الميدان، وعقوبات متبادلة، وتشكيل تحالفات، وكان آخر التداعيات ما قاله صحفي إيطالي عن تكوين روسيا ما يسمى مثلث الموت الذي يهدد وفقا لما ذكره الكاتب الولايات المتحدة الأمريكية.

موسكو تشكل مثلث الموت في المحيطين

شكلت «موسكو»، في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مثلث الموت، ما يهدد «واشنطن»، وحلفاءها الآسيويين «اليابان، كوريا الجنوبية»، وفقا لما ذكره الصحفي الإيطالي، فيديريكو جولياني، الذي أشار في صحيفة «إنسايد أوفور» إلى تغييرات عالمية خطيرة بدأت تحدث على الساحة الدولية، نتيجة للأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

ونرصد أبرز ما قاله الصحفي الإيطالي فيديريكو جولياني:

- وفقا للصحفي الإيطالي فإن مثلث الموت يتشكل من «روسيا، الصين، كوريا الشمالية»

- بدأت تحدث أشياء مثيرة للفضول في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

- بدأت روسيا إلى جنب مع الشركاء لعبة جيوسياسية معقدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

- إجراء تدريبات عسكرية مختلفة روسية بانتظام في المحيط الهادئ وغالبًا بالاشتراك مع الصين.

مساعدة غير مباشرة للصين من «موسكو»

- إجراء البحرية الروسية في المحيط الهادئ تدريبات رئيسية في المناطق الساحلية من الشرق الأقصى، بما فيها «جزر الكوريل» المتنازع عليها مع «طوكيو».

- الصين تلقت مساعدة غير مباشرة من روسيا وكوريا الشمالية.

- إرسال الرئيس الصيني «كيم جونج أون» رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون من أجل تكثيف التعاون وسط التوترات المتزايدة في شبه الجزيرة الكورية.

- أظهرت كوريا الشمالية نشاطًا عسكريًا متزايدًا.